È morto | Caterina Balivo dà il triste annuncio in diretta
News Tv. Televisione e lacrime a sorpresa. Un pomeriggio su Rai 1 che doveva profumare di nostalgia e sorrisi si è invece trasformato in una vera bomba emotiva. Caterina Balivo, regina del pomeriggio con La volta buona, aveva iniziato in grande stile omaggiando la mitica Sandra Mondaini. Tra abbracci e ricordi, in studio c’erano volti noti come Maria Teresa Ruta e Miriana Trevisan, pronte a svelare aneddoti da dietro le quinte che pochi conoscevano. Leggi anche: “Mi vedrete nudo (ancora una volta)”, Gabriel Garko torna con Colpa dei sensi: la nuova serie di Canale 5 L’annuncio improvviso a “La volta buona”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: morto - caterina
“Mio figlio morto a 22 anni”. L’ospite famosa in studio fa piangere Caterina Balivo e il pubblico
Mariella Sapienza. . I "BELLAMAO" in "Maramao perché sei morto Caterina Novak Francesco Rosci #BellaMa Regia Dianora Stocchi - facebook.com Vai su Facebook
Alvaro Vitali, tutti contro l’ex moglie Stefania Corona dopo il funerale: “Ce l’ha portato via”; Povia dopo le polemiche per la frase choc da Caterina Balivo: «Se pronunci la parola gay si annulla tutto»; È lui il mio fidanzato La 72enne vip italiana lo presenta al pubblico | Mandato da mio figlio morto.
Caterina Balivo commossa dal racconto di Stefania Picasso: dalla morte del figlio a quella di Franco Gatti - Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime nell'ascoltare il racconto di Stefania, la vedova di Franco Gatti ... Si legge su ultimenotizieflash.com
“Mio figlio morto a 22 anni” la famosa ospite in studio fa piangere Caterina Balivo e il pubblico con la drammatica confessione - Scopri il momento toccante di Caterina Balivo a La volta buona, mentre ascolta la testimonianza di Stefania Picasso, segnata da perdite e resilienza. Lo riporta bigodino.it