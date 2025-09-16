È andata così Filippo Bisciglia la brutta notizia dopo l’ultima apparizione in tv

Niente da fare per Temptation Island e poi. e poi. Ma d’altra parte lo si è capito presto, prima ancora che arrivassero i dati degli ascolti tv. Dallo speciale dello show condotto da Filippo Bisciglia il pubblico si aspettava un faccia a faccia, momenti inediti, non la semplice sfilata di outfit e racconti già noti da mesi. Il risultato è stato un prodotto che ha lasciato l’amaro in bocca, segnando un passo falso per il reality più amato di Canale 5. Certo i numeri restano importanti: quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 20,2%. Ma a luglio lo show guidato da Filippo Bisciglia aveva toccato il 33% con punte record. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it