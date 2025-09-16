Dybala infortunio numero 18 | la Roma riflette sul futuro della Joya

Romatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ennesimo infortunio di Paulo Dybala ha tanto il sapore di addio. L’argentino infatti è in scadenza di contratto con la Roma e il nuovo stop forzato getta delle ombre ingombranti sul suo futuro nella Capitale. Riflessioni a Trigoria attorno alla Joya, talento cristallino ma troppo fragile e, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dybala - infortunio

Roma-Torino, Gasperini spiega l’infortunio di Dybala in vista del derby. Ed è netto su Dovbyk

Infortunio Dybala, lesione ufficiale: tempi di recupero più lunghi

Dybala, ci risiamo: altro infortunio, salta derby, Nizza e Verona

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya; Dybala, infortunio e lacrime: ecco cosa è successo; Quanto è grave l'infortunio di Dybala? E dovrà operarsi? L'esperto risponde a tutto.

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya - L'argentino contro il Torino ha rimediato il suo ennesimo stop forzato della sua avventura in giallorosso. Come scrive romatoday.it

dybala infortunio numero 18Lazio Roma, Dybala ancora out nel derby della Capitale: una maledizione che si ripete - Lazio Roma, Dybala ancora out nel derby della Capitale: una maledizione che si ripete. Scrive lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Infortunio Numero 18