Dybala infortunio numero 18 | la Roma riflette sul futuro della Joya

L’ennesimo infortunio di Paulo Dybala ha tanto il sapore di addio. L’argentino infatti è in scadenza di contratto con la Roma e il nuovo stop forzato getta delle ombre ingombranti sul suo futuro nella Capitale. Riflessioni a Trigoria attorno alla Joya, talento cristallino ma troppo fragile e, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma-Torino, Gasperini spiega l’infortunio di Dybala in vista del derby. Ed è netto su Dovbyk

Infortunio Dybala, lesione ufficiale: tempi di recupero più lunghi

Dybala, ci risiamo: altro infortunio, salta derby, Nizza e Verona

