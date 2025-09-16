Duplice omicidio di Cisterna l’accusa chiede l’ergastolo per Christian Sodano

ABBONATI A DAYITALIANEWS È arrivata la richiesta di ergastolo con sei mesi di isolamento diurno per Christian Sodano, imputato per la strage di Cisterna avvenuta nel febbraio 2024. In quell’occasione l’uomo uccise con la pistola di ordinanza la madre e la sorella della sua ex fidanzata. La ricostruzione dei pm. Nel corso dell’udienza davanti alla Corte d’Assise di Latina, i pubblici ministeri Valerio De Luca e Marina Marra hanno parlato per oltre due ore, sostenendo l’accusa e contestando a Sodano l’aggravante della premeditazione. Secondo l’accusa, il quadro emerso racconta di un rapporto tossico e segnali di squilibrio, con un uomo che non esitava a girare armato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

