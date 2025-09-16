Bologna, 16 settembre 2025 – L’esercito di Israele è entrato a Gaza City. E Bologna risponde con una grande mobilitazione che vede studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, in presidio in piazza e in corteo per le strade del centro. Il messaggio è chiaro da giorni: «Bloccheremo tutto». E lo hanno fatto, lavoratori e collettivi, sigle sindacali e partiti, con in prima fila gli studenti universitari. Piazza Maggiore è un tappeto di bandiere palestinesi, con oltre duemila persone radunate per gridare contro «lo Stato sionista e genocida di Israele ». Tra i cartelloni di protesta, la stella di David è accostata al simbolo fascista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duemila attivisti Pro Pal in corteo: traffico in tilt in centro a Bologna