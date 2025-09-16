Duello Sala-Fontana sull’emergenza casa
Faccia a faccia sull’emergenza Casa. Il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana ieri pomeriggio si sono confrontano sul tema durante un convegno organizzato dall’europarlamentare e presidente della commissione Hous Irene Tinagli. Il primo cittadino lancia un grido d’allarme: "Gli enti locali, parlo del Comune, sono lasciati soli davanti a questo problema della casa. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica costa all’anno 86 milioni per le spese di gestione. Con ricavi da affitto che sono veramente pochi. Il patrimonio Erp è pari all’8% delle case a Milano, in Italia è pari al 3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fontana e Fedriga: 'Sala non si dimetta'. Boeri al sindaco: 'Quando vuoi ci sentiamo sullo stadio' - Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana dice no all'ipotesi di dimissioni per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Come scrive ansa.it
Beppe Sala, l’unico che lo difende davvero è il suo «nemico» Attilio Fontana - Dopo il caos generato dall’avviso di garanzia che sarebbe stato consegnato al primo cittadino nell’ambito della maxi ... Lo riporta panorama.it