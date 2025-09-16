Duello Sala-Fontana sull’emergenza casa

Faccia a faccia sullemergenza Casa. Il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana ieri pomeriggio si sono confrontano sul tema durante un convegno organizzato dall’europarlamentare e presidente della commissione Hous Irene Tinagli. Il primo cittadino lancia un grido d’allarme: "Gli enti locali, parlo del Comune, sono lasciati soli davanti a questo problema della casa. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica costa all’anno 86 milioni per le spese di gestione. Con ricavi da affitto che sono veramente pochi. Il patrimonio Erp è pari all’8% delle case a Milano, in Italia è pari al 3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

