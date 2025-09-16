Due ricoverati per intossicazione da tonno a La Spezia salmone affumicato a rischio listeria | qual è il lotto ritirato

Intossicazione da tonno e allarme salmone a rischio listeria, sono le due emergenze sanitarie ittiche che si registrano in queste ore in Italia. Come riporta la Asl di La Spezia due persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato del tonno in un ristorante di Sarzana. I due avventori sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Il sospetto è che si tratti di sindrome sgombroide, un tipo di intossicazione causata dall’ingestione di pesce non conservato correttamente. Si registra inoltre un’allerta un’allerta alimentare per un prodotto contaminato da listeria. Questa volta tocca al salmone norvegese a marchio KV Nordic, richiamato dai supermercati su segnalazione del produttore, rilanciata anche dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Due ricoverati per intossicazione da tonno a La Spezia, salmone affumicato a rischio listeria: qual è il lotto ritirato

