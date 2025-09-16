Due nuovi treni per Potenza | la novità

Da domani, 17 settembre, due nuovi collegamenti collegheranno Potenza e Napoli nei giorni feriali. Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. Nel comunicato è messo in evidenza che "a Potenza partirà il treno Regionale delle 7.24 con fermate a Picerno, BellaMuro, Eboli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it