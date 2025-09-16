Due Maestri del Modellismo | Luca Tameo e Davide Gazzola alla Minardi Day

Luca Tameo, con oltre 40 anni di esperienza, ha trasformato la passione in un’attività industriale riconosciuta a livello mondiale, senza mai rinunciare alla qualità e alla precisione dei suoi modelli. Davide Gazzola lavora invece con uno stile completamente artigianale, curando ogni dettaglio a mano: la sua ultima creazione, una vera opera d’arte, era esposta accanto all’auto originale. Protagonista assoluta: la Tyrrell P34, conosciuta come la mitica Formula 1 a 6 ruote, che continua a stupire e ispirare generazioni di modellisti e appassionati. Scopri le loro storie, i segreti del loro lavoro e la magia di una passione che non conosce tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

