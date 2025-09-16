Due le scelte casa propria o Rsa Tanti | Mancano risposte intermedie

Lo sgombero di due case in cohousing per anziani ad Arezzo apre una questione che va ben oltre i singoli casi. A sottolinearlo è la vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti, che invita a guardare alla radice normativa del problema. "La vicenda specifica – spiega – nasce da un’indicazione del Tribunale, quindi è in un perimetro particolare. Ma il tema generale riguarda la fragilità della legge regionale che disciplina le cosiddette case famiglia. Oggi queste strutture possono accogliere solo persone con "Iso gravità zero", cioè ultrasessantacinquenni senza alcuna compromissione sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

