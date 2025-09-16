due giorni di convegno sulla pace nel segno della diocesi

Due giorni di convegno sulla pace con relatori illustri e la conclusione dell’ arcivescovo Delpini. È l’appuntamento di oggi e domani nell’ex seminario di Seveso, oggi Centro Pastorale Ambrosiano, in via S. Carlo. “ Geopolitica e pace. Il dovere di immaginare il futuro“: è il titolo della due-giorni promossa dal Vicariato per la Formazione permanente del Clero della Diocesi di Milano. L’iniziativa, pensata anzitutto per i preti del primo decennio di ordinazione, sarà aperta anche a tutto il clero e a tutti i laici interessati. Alle riflessioni contribuiranno Lucio Caracciolo, fondatore della rivista “Limes“ e docente di Studi strategici nel Dipartimento di scienze politiche della Luiss di Roma, Andrea Riccardi, storico, fondatore della Comunità Sant’Egidio, già ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, monsignor Bernardito Cleopas Auza, da marzo Nunzio apostolico presso l’Unione Europea, già Osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, e l’arcivescovo di Milano Mario Delpini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

