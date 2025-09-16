Due come Robert Redford e Jane Fonda non ci saranno mai più

Quattro film insieme, mezzo secolo di sguardi, di silenzi e di battute. Redford, appena scomparso a 89 anni, e Fonda, 87, non sono stati solo una delle coppie più amate del cinema, ma il simbolo di un’intesa rara: amicizia, rispetto e un’attrazione mai consumata che ha attraversato epoche, battaglie e generazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Due come Robert Redford e Jane Fonda non ci saranno mai più

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

Robert Redford è morto, aveva 89 anni. Se ne è andato nel sonno nella sua casa, era malato da tempo

Morto il due volte premio oscar Robert Redford

Una breve lista fissa i momenti indimenticabili della storia artistica di Robert Redford, che va di pari passo con l'evoluzione del suo paese, l'America. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/robert-redford-i-10-film-del-mito-_98126824-ee97-459f-8 - X Vai su X

# **RIP to one of the all-time greatest movie stars, Robert Redford. ** - facebook.com Vai su Facebook

Jane Fonda: «Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui»; I film di Robert Redford da La Stangata e Tutti gli uomini del presidente all'Oscar con Gente Comune; Le nostre anime di notte: Jane Fonda e Robert Redford star di un film onesto, ma convenzionale.

