Droni russi in Polonia per me la strada giusta è duplice | non cedere alle provocazioni né smettere di sostenere Kiev
L’episodio dei droni russi penetrati nello spazio aereo polacco ha scatenato un’ondata di polemiche a casa nostra. I commentatori filo-putiniani hanno subito cercato di minimizzare. Ricordando passate accuse sbagliate ai russi, citando il caso del GPS della von der Leyen o quello del Nord Stream 2, denunciando la presunta “propaganda bellicista insopportabile” dell’Occidente, costoro paiono insinuare che i droni sulla Polonia non fossero droni, o non fossero russi, o non fossero armati, o non fossero entrati in Polonia, o vi fossero entrati “per errore”. Ma la realtà è testarda: quei velivoli, russi e armati, erano diciannove, lenti, guidati da operatori; e hanno percorso centinaia di chilometri nello spazio aereo di un Paese Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
