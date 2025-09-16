Droni ritardi e ostacoli non fermano la Sumud | la Flotilla verso Gaza
«Che cosa fa crescere l’erba più verde? Il sangue fa crescere l’erba più verde». Nel porto tunisino di Biserte, Zue Jernstedt ricorda i cori imparati durante il suo addestramento nell’esercito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: droni - ritardi
Consegna con droni: opportunità globali e ritardi italiani https://ift.tt/8jYhdvF via #agendadigitale_eu - X Vai su X
Lo straordinario spettacolo di tremila droni, ieri sera sopra Piazza San Pietro in Vaticano. Un messaggio di pace fortissimo, che deve essere ascoltato in tutto il mondo. Buona domenica amici - facebook.com Vai su Facebook
Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza; Edizione del 16 settembre 2025.
Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza - Nel porto tunisino di Biserte, Zue Jernstedt ricorda i cori imparati durante il suo addestra ... Segnala ilmanifesto.it
Gli attacchi dei droni ucraini alla rete ferroviaria in Russia per ritardare i piani di guerra - Ieri, per la seconda volta in pochi giorni, un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio in una stazione ferroviaria nella regione russa di Volgograd. Si legge su ilfoglio.it