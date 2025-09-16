Dragon Ball Daima l' editor di Akira Toriyama critica la serie | È solo spazzatura

Movieplayer.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dragon Ball Daima, ultima eredità di Akira Toriyama, è stata stroncata senza mezzi termini da Kazuhiko Torishima, figura storica ma controversa dell'editoria giapponese. L'ex editor di Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, ha definito Dragon Ball Daima un "anime spazzatura", scatenando accese discussioni. Non è la prima volta che Torishima rilascia dichiarazioni provocatorie, spesso rivolte a opere celebri del panorama manga e anime contemporaneo. Kazuhiko Torishima attacca Dragon Ball Daima Kazuhiko Torishima, già editor di Weekly Sh?nen Jump e colui che ha affiancato Toriyama durante gli anni d'oro di Dragon Ball, non ha risparmiato colpi nel suo ultimo intervento pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

dragon ball daima l editor di akira toriyama critica la serie 200 solo spazzatura

© Movieplayer.it - Dragon Ball Daima, l'editor di Akira Toriyama critica la serie: "È solo spazzatura"

In questa notizia si parla di: dragon - ball

Goten: il rimpianto dell’artista di dragon ball super e il piano per rimediare

Anime di nuova generazione che manterranno viva l’eredità di dragon ball

Dragon ball super non tornerà presto: fan invitati a mostrare pazienza

Dragon Ball Daima, l'editor di Akira Toriyama critica la serie: È solo spazzatura; Un editor leggendario stronca Dragon Ball Daima: Era un anime spazzatura; Dragon Ball, per l'editor di Toriyama l'eroe della storia dovrebbe essere Vegeta.

dragon ball daima editorDragon Ball Daima, l'editor di Akira Toriyama critica la serie: "È solo spazzatura" - Dragon Ball Daima, ultima eredità di Akira Toriyama, è stata stroncata senza mezzi termini da Kazuhiko Torishima, figura storica ma controversa dell'editoria giapponese. Riporta movieplayer.it

dragon ball daima editorUn editor leggendario stronca Dragon Ball Daima: "Era un anime spazzatura" - Le parole di Kazuhiko Torishima, primo editor di Toriyama, hanno scosso la community: Dragon Ball Daima è stato definito senza mezzi termini 'spazzatura'. Secondo anime.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Dragon Ball Daima Editor