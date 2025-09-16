Dragon Ball Daima l' editor di Akira Toriyama critica la serie | È solo spazzatura

Dragon Ball Daima, ultima eredità di Akira Toriyama, è stata stroncata senza mezzi termini da Kazuhiko Torishima, figura storica ma controversa dell'editoria giapponese. L'ex editor di Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, ha definito Dragon Ball Daima un "anime spazzatura", scatenando accese discussioni. Non è la prima volta che Torishima rilascia dichiarazioni provocatorie, spesso rivolte a opere celebri del panorama manga e anime contemporaneo. Kazuhiko Torishima attacca Dragon Ball Daima Kazuhiko Torishima, già editor di Weekly Sh?nen Jump e colui che ha affiancato Toriyama durante gli anni d'oro di Dragon Ball, non ha risparmiato colpi nel suo ultimo intervento pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

