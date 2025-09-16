Draghi sovranità Ue minacciata dalla sua stessa inazione | Serve fare ciò che non abbiamo mai fatto

Mario Draghi torna a scuotere l'Europa, ricordando i principi che un anno fa lo portarono a pubblicare il rapporto sulla competitività europea. In questo senso, l'Europa deve tornare a porre le competitività al centro del programma e tornare ad investire in nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Draghi, sovranità Ue minacciata dalla sua stessa inazione: “Serve fare ciò che non abbiamo mai fatto”

In questa notizia si parla di: draghi - sovranit

Mario Draghi: «L’inazione minaccia la sovranità dell’Europa. Per la sopravvivenza dell’Ue, dobbiamo infrangere tabù di lunga data, fare ciò che non è mai stato fatto e rifiutarci di lasciarci frenare da limiti autoimposti. Abbiamo bisogno di date concrete e risultat - X Vai su X

Sono passati oltre tre anni da quando Mario Draghi, domandò agli italiani: “Volete la pace o i condizionatori accesi?”. Oggi la Pace non c’è, l’energia in Italia è la più cara d’Europa e lui continua a darci lezioncine. Leggete qui https://alessandrodibattista.sub - facebook.com Vai su Facebook

Draghi torna ad attaccare l' Ue | Inazione minaccia nostra sovranità 1200 mld € per il riarmo e von der Leyen lo incensa | Grazie per il tuo servizio; Draghi | L' inazione dell' Ue minaccia la sua sovranità Il nostro modello di crescita sta svanendo; Draghi all’Ue | Inazione minaccia competitività e sovranità.

Ue: Draghi, serve debito comune, vale su progetti Difesa, energia e tech - 'Anni fa, proprio qui al vostro Meeting, ricordai come c'e' debito buono e debito cattivo' ma 'oggi in alcuni ... Da ilsole24ore.com

Ue: Metsola, Draghi ha ragione, coraggio di cambiare o sara' irrilevante - 'Come ha detto Mario Draghi, la forza economica e il 'soft power' non sono piu' sufficienti per ... ilsole24ore.com scrive