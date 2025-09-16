Draghi sovranità Ue minacciata dalla sua stessa inazione | Serve fare ciò che non abbiamo mai fatto

Mario Draghi torna a scuotere l'Europa, ricordando i principi che un anno fa lo portarono a pubblicare il rapporto sulla competitività europea. In questo senso, l'Europa deve tornare a porre le competitività al centro del programma e tornare ad investire in nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Draghi torna ad attaccare l' Ue | Inazione minaccia nostra sovranità 1200 mld € per il riarmo e von der Leyen lo incensa | Grazie per il tuo servizio; Draghi | L' inazione dell' Ue minaccia la sua sovranità Il nostro modello di crescita sta svanendo; Draghi all’Ue | Inazione minaccia competitività e sovranità.

