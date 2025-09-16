Draghi sferza la Ue | Il nostro modello di crescita sta svanendo È a rischio la nostra sovranità

16 set 2025

“A un anno di distanza, l’Europa si trova quindi in una situazione più difficile”. Così Mario Draghi alla stampa a un anno esatto dalla presentazione del suo rapporto sulla competitività Ue. “Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non c’è un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. E ci è stato ricordato, dolorosamente, che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività ma la nostra stessa sovranità”. Parole nette quelle dell’ex premier italiano ed ex governatore della Bce nel corso della conferenza stampa a Bruxelles insieme a Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

