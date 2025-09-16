Draghi | L' inazione della Ue minaccia la sua sovranità

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Draghi lancia un nuovo allarme all’Unione europea: “L’inazione minaccia la nostra sovranità”. A un anno dalla presentazione del suo rapporto sulla competitività, l’ex presidente della Bce è intervenuto a Bruxelles alla conferenza di alto livello insieme a Ursula von der Leyen, facendo il punto sulle riforme promesse. “ Il nostro modello di crescita sta svanendo, non abbiamo un piano chiaro per finanziare gli investimenti necessari”, ha detto Draghi, segnalando che le condizioni per raggiungere gli obiettivi Ue sulle auto elettriche “non esistono più”. Anche von der Leyen ha rilanciato: “Il business as usual non funziona più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

draghi l inazione della ue minaccia la sua sovranit224

© Lapresse.it - Draghi: "L'inazione della Ue minaccia la sua sovranità"

In questa notizia si parla di: draghi - inazione

Draghi avverte l'Ue: «L'inazione minaccia la sua sovranità». E sulle auto elettriche: «Presupposti per target non valgono più»

Draghi sull’Europa: “L’inazione minaccia la nostra stessa sovranità. Cittadini delusi, ci vedono incapaci di tenere il passo”

Draghi sull’Europa: “L’inazione minaccia la nostra sovranità. Cittadini delusi, ci vedono incapaci di tenere il passo”

Draghi: 'L'inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità'; Draghi: Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Nostro modello di crescita svanisce; Draghi: «L'inazione della Ue minaccia competitività e sovranità».

draghi inazione ue minacciaDraghi: "Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Nostro modello di crescita svanisce" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Draghi: 'Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Secondo tg24.sky.it

draghi inazione ue minacciaMario Draghi: “L’inazione dell’Ue minaccia la sua sovranità. Il divario sull'Ai con Cina e Usa è netto" - Nel discorso a Bruxelles, l’ex presidente BCE riconosce progressi ma avverte che il divario con USA e Cina resta enorme. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Draghi Inazione Ue Minaccia