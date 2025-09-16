Draghi | Europa si trova in una situazione più difficile

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile”. Mario Draghi torna a parlare del suo rapporto sull’Unione a dodici mesi dalla sua pubblicazione: “Rischiamo – dice – la nostra stessa sovranità”. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

