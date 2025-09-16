Draghi e i conti che non tornano sull’energia | alla fine pagano sempre i cittadini

Mario Draghi è tornato a parlare di energia. A Bruxelles, durante la conferenza “Un anno dopo il rapporto Draghi”, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’ex presidente del Consiglio italiano ha messo sul tavolo tre idee chiave: più investimenti in reti e interconnessioni, acquisti comuni di gas e soprattutto il cosiddetto “ disaccoppiamento ” tra il prezzo delle rinnovabili e del nucleare e quello del gas. Una visione che sembra rassicurante: stabilità dei ricavi per chi produce e meno volatilità per i consumatori. Ma la realtà è meno lineare: questa ricetta infatti è già stata approvata a Bruxelles e non riduce davvero i prezzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

