Durante la conferenza A un anno dal rapporto Draghi, l’ex presidente del Consiglio e autore del rapporto stesso, Mario Draghi, ha criticato duramente l’operato dell’Unione europea. L’ex governatore della Bce ha accusato le istituzioni di non essere in grado di agire con velocità e i governi dei Paesi membri di non aver capito la gravità del momento che l’Europa sta attraversando. Draghi ha ribadito quanto scritto un anno fa nel suo rapporto, sottolineando la necessità di un debito comune per effettuare investimenti in settori altamente produttivi, che a livello nazionale i singoli Stati non sembrano in grado di eseguire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Draghi certifica il fallimento dell’Ue: “Troppo lenta”