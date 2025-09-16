Draghi | Basi crescita Ue indebolite la Cina concorrente più forte e Usa ha imposto dazi alti

Iltempo.it | 16 set 2025

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "Le basi della crescita europea, l'espansione del commercio mondiale e le esportazioni di alto valore si sono ulteriormente indebolite. Gli Stati Uniti hanno imposto i dazi più alti dai tempi della pace, la Cina è diventata un concorrente ancora più forte ". Così il Mario Draghi durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

