Doveva diventare un centro termale | sarà un poliambulatorio della Lilt

Milanotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa dell'Acqua di Crescenzago, dopo 13 anni, si prepara a una nuova vita, ritrovando quella vocazione sociale di Casa, appunto, per cui era stata concepita. L'immobile di via Civitavecchia non sarà più un edificio in disuso, ma un poliambulatorio oncologico e centro di promozione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doveva - diventare

Chainsaw Man: perché il racconto di Reze doveva diventare un film

Libero elogia De Laurentiis: “Oggi domina il mercato, ha capito che il Napoli doveva diventare un brand internazionale”

Doveva diventare una star dell'Inter, ma il buio arrivò prima. E Martin un giorno si tagliò le vene

Italia Salvagnini Luxardo morta nella piscina termale, la Procura: «Doveva essere vigilata». Disposta l'autopsia per stabilire la causa...; Doveva diventare un centro termale: sarà un poliambulatorio della Lilt; Gruppo Monti Salute Più, inaugurata la nuova Oasi termale.

Cerca Video su questo argomento: Doveva Diventare Centro Termale