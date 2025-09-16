Doveva diventare un centro termale | sarà un poliambulatorio della Lilt
La Casa dell'Acqua di Crescenzago, dopo 13 anni, si prepara a una nuova vita, ritrovando quella vocazione sociale di Casa, appunto, per cui era stata concepita. L'immobile di via Civitavecchia non sarà più un edificio in disuso, ma un poliambulatorio oncologico e centro di promozione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
