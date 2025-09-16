Dove vedere la Champions League oggi in tv | calendario 16 settembre orari elenco partite streaming
Martedì 16 settembre si aprirà la nuova edizione della Champions League 2025-2026 di calcio: saranno sei i match in programma, validi per la prima giornata, dei quali due alle 18.45 e quattro alle 21.00, con una sola squadra italiana protagonista, ovvero la Juventus. I bianconeri ospiteranno alle ore 21.00 i tedeschi del Borussia Dortmund, mentre alla stessa ora si disputeranno anche Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag, mentre alle ore 18.45 saranno in programma Athletic Bilbao-Arsenal e PSV-Union SG. Per la prima giornata della Champions League di calcio la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Sky Sport, che trasmetterà tutte le sei sfide in programma, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it
