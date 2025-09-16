Giovedì 18 settembre, la nazionale italiana di calcio di futsal scenderà in campo per la gara d’ andata dello spareggio playoff contro il Kazakistan, che vale la qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5. Gli azzurri di Salvo Samperi, a Fasano, con calcio d’inizio alle ore 20.00, incrociano i loro destini contro la squadra più temibile di quelle che non hanno centrato l’accesso diretto alla kermesse continentale che fra qualche mese si terrà fra Lettonia, Lituania e Slovenia. C’è da cercare di sfruttare il fattore campo, pensando anche al ritorno in trasferta ad Astana (il 23 settembre) affidandosi al carisma di capitan Musumeci, all’eterno istinto creativo di Merlim, alle parate di Bellobuono e le giocate di Isgrò e Motta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere Italia-Kazakistan in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming