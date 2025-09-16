Dove saranno i campioni l’NBA la Coppa del Mondo …

2025-09-16 10:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: L’inizio della stagione 202526 porta con sé un terremoto sulla mappa audiovisiva sportiva in Spagna. Dopo più di tre decenni di egemonia in alcuni sport, Movistar Plus+ ha perso molti dei suoi diritti più ambiti di fronte all’offensiva della piattaforma di streaming come Dazn o Prime Video. Il caso più popolare è quello dell’NBA, che cessa di essere sulla griglia Movistar Prima volta dagli anni ’90 Atterrare a Dazn e Amazon. La Lega Endesa lascia anche il contratto storico con Movistar per passare a Dazn, anche se con un occhiolino al passato: Una partita settimanale ritorna alla televisione pubblica (RTVE e TV3). 🔗 Leggi su Justcalcio.com