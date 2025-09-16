Dove saranno i campioni l’NBA la Coppa del Mondo …
L'inizio della stagione 202526 porta con sé un terremoto sulla mappa audiovisiva sportiva in Spagna. Dopo più di tre decenni di egemonia in alcuni sport, Movistar Plus+ ha perso molti dei suoi diritti più ambiti di fronte all'offensiva della piattaforma di streaming come Dazn o Prime Video. Il caso più popolare è quello dell'NBA, che cessa di essere sulla griglia Movistar Prima volta dagli anni '90 Atterrare a Dazn e Amazon. La Lega Endesa lascia anche il contratto storico con Movistar per passare a Dazn, anche se con un occhiolino al passato: Una partita settimanale ritorna alla televisione pubblica (RTVE e TV3).
Juventus Under 16, i bianconeri di Gridel saranno impegnati al torneo Alba dei Campioni: il tabellone e tutti i dettagli per seguirli
Week end di posticipi: i campioni d'Italia in campo saranno in campo a Firenze: SSC Napoli ospite in casa della ACF Fiorentina. Domenica sera AC Milan contro i vincitori della Coppa Italia del Bologna Fc 1909. Domenica a pranzo, alle 12:30 AS Roma di Gas
Quando l'Équipe si inventò la Coppa dei Campioni - La prima edizione iniziò settant'anni fa, dopo che un giornalista francese si era lamentato dell'articolo di un collega inglese