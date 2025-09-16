Dov' è Lautaro? | Thuram lo chiama ma lui non c' è si allena a parte

Campanello d’allarme ad Appiano Gentile: Lautaro Martínez ha mal di schiena. Il capitano non ha preso parte alla rifinitura del mattino per un fastidio, alla vigilia della partenza per Amsterdam in vista dell’esordio in Champions contro l’Ajax. Il nerazzurro ha lavorato in palestra, lontano dal gruppo. L’assenza non è sfuggita a Marcus Thuram, che, notando il compagno non in campo, si è lasciato andare a una battuta: "E Lauti dov’è?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

