Dov’è Lautaro? Lauti? | scatta l’allarme ad Appiano Gentile il capitano dell’Inter non si allena prima dell’Ajax
“Ma dov’è Lautaro?”. Durante la rifinitura ad Appiano Gentile, Marcus Thuram ha scoperto così che il capitano nerazzurro non era presente. L’assenza dell’attaccante è stato il tema della mattinata che ha preceduto la partenza per Amsterdam in vista di Ajax – Inter, primo match della Champions League 202526. Quando i nerazzurri sono scesi in campo per l’ultima sgambata sotto la guida di Cristian Chivu, Lautaro non c’era. “Dov’è Lauti? Lauti?”, chiede un Thuram un po’ spaesato. Il rischio è che il francese non se lo troverà al suo fianco anche domani ad Amsterdam: uno tra Bonny e Pio Esposito si candida per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
#Ecuador-#Argentina 1-0 Per #Lautaro 62 minuti giocati, poi sostituito da #Alvarez. Partita dura, sporca, in cui Lauti ha ricevuto pochissimi palloni giocabili. Per lui anche un cartellino giallo ad inizio partita. La sua nazionale chiude al primo posto del #SudAme
335 partite, 153 goals, 50 assists Ma soprattutto: Vero Interista Capitano degno della nostra fascia Uomo vero AUGURI #LAUTARO ! +28, di cui 7 nella nostra #Inter Lui e altri 10. #ForzaInter e Forza Lauti