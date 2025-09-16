Washington, 16 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine per dispiegare la Guardia Nazionale nella città di Memphis, ultima tappa della sua lotta alla criminalità che in molti definiscono autoritaria. La task force sarà una "replica" di quella che ha inviato nella capitale Washington ad agosto, ha detto Trump, per combattere i "pericolosi criminali professionisti". "Questa squadra dispiegherà tutti i poteri delle forze dell'ordine federali e delle forze dell'ordine in generale per ripristinare la sicurezza pubblica e togliere dalle nostre strade i pericolosi criminali professionisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo Washington e LA, Trump invia Guardia Nazionale anche a Memphis