Dopo Washington e LA Trump invia Guardia Nazionale anche a Memphis
Washington, 16 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine per dispiegare la Guardia Nazionale nella città di Memphis, ultima tappa della sua lotta alla criminalità che in molti definiscono autoritaria. La task force sarà una "replica" di quella che ha inviato nella capitale Washington ad agosto, ha detto Trump, per combattere i "pericolosi criminali professionisti". "Questa squadra dispiegherà tutti i poteri delle forze dell'ordine federali e delle forze dell'ordine in generale per ripristinare la sicurezza pubblica e togliere dalle nostre strade i pericolosi criminali professionisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dazi, Ue: “I tecnici a Washington, nuova lista di contromisure solo dopo il 1° agosto”
La Digos a casa di Chef Rubio, il blitz dopo i post sull’attentato ai funzionari israeliani a Washington: così Rubini è rimasto senza social e chat
LIVE Cobolli-Nishioka, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro subito in campo dopo Bari. Avrà smaltito il fuso?
#StatiUniti #Trump ha minacciato su #Truth di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale a Washington DC, dopo che la sindaca #MurielBowser si è rifiutata di far collaborare la polizia con gli agenti dell'immigrazione. - facebook.com Vai su Facebook
L’amministrazione Trump, dopo Washington DC, è pronta a «militarizzare» anche la città di Chicago: è scontro con i sindaci democratici. https://loom.ly/6QNfGXA di @rvivaldelli - X Vai su X
