Dopo tre mesi di lavori alla ferrovia riapertura nel caos | è inaccettabile

Trasporto ferroviario: i pendolari meritano serietà, non disagi. Tre mesi di lavori annunciati come indispensabili in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo oltre tre anni di chiusure a singhiozzo della tratta valtellinese, e il risultato quale sarebbe? Una linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Bimba morta dopo il bagno in mare: i genitori, presenti in spiaggia, patteggiano 2 mesi di pena

Fissato l’addio a Roberto “Rambo” Bolzoni, assassinato con 35 coltellate: dopo 4 mesi il funerale

Abbott elementary svela il mistero della quarta stagione dopo 6 mesi

Gemelli morti in grembo dopo l'amiocentesi: chiesti 4 mesi per il ginecologo Dolfin

Guasto a Colico, treni nel caos. Ripartenza da incubo sulla Milano-Tirano A seguito di un problema alla linea ferroviaria i convogli viaggiano con oltre un'ora di ritardo. Era il primo giorno dopo tre mesi di stop per lavori #laprovinciaunicatv #teleunica #news #n

M2, riapre la stazione di Cimiano dopo tre mesi: ma mancano scale mobili, ascensore e montascale - La fermata della Verde rimarrà inaccessibile ai disabili fino a dicembre e senza scala mobile per i prossimi 15 giorni.

