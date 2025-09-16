Dopo il vertice di Doha Netanyahu tenta il tutto per tutto a Gaza City
L’esercito israeliano ha annunciato nella notte tra lunedì e martedì l’ingresso dei carri armati a Gaza City, con l’obiettivo dichiarato di smantellare Hamas in quella che viene considerata l’ultima roccaforte dell’organizzazione. L’operazione, osteggiata dai vertici della sicurezza israeliana per i rischi sugli ostaggi e sulle perdite militari, è stata lanciata poche ore dopo la visita a Gerusalemme del segretario di Stato americano Marco Rubio. L’amministrazione Trump ha ribadito il sostegno a Israele, pur chiedendo che l’operazione — redde rationem della campagna militare che dura da due anni, dopo che Hamas ha aperto le ostilità con l’attacco del 7 ottobre 2023 — sia rapida. 🔗 Leggi su Formiche.net
