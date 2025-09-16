Dopo i palazzetti Achille Lauro alla conquista degli stadi

Milano, 16 set. (askanews) – Un nuovo grande traguardo si aggiunge alla catena di successi ottenuti da Achille Lauro nell’ultimo anno: in vendita da ora i biglietti per la nuova data di Comuni Immortali, il 15 giugno 2026 – per la prima volta nella sua carriera – l’artista sarà live sul palco di San Siro. Il suo secondo live dell’estate 2026 è solo l’ultimo tassello dei record raggiunti da Achille Lauro in un periodo d’oro che lo ha visto registrare il tutto esaurito per la doppia data al Circo Massimo e per il live a Osaka in occasione di Expo 2025 fino ad arrivare, nel giro di pochissimi giorni, al sold out della sua prima attesissima data allo Stadio Olimpico – in programma il 10 giugno 2026 – a cui si aggiunge ora anche il sold out del tour nei Palazzetti 2026, 15 date tutte già esaurite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

