Dopamina di Sick Luke il vinile più venduto della settimana

Milano, 16 set. (askanews) – Sick Luke si conferma uno dei protagonisti di questa stagione musicale: il suo nuovo producer album “Dopamina”, pubblicato lo scorso 5 settembre per Carosello Records, è il vinile più venduto della settimana (FIMIGfK), nonché #2 album più venduto della settimana (FIMIGfK), #1 album più ascoltato su Apple Music, #2 su Spotify e #4 su Amazon Music. Durante il weekend di pubblicazione “Dopamina” è stato il #4 album più ascoltato al mondo su Spotify. Ottimi riscontri anche su TikTok, dove i brani “Le donne”, “Money machine”, “Mayday” e “Da quando ci sei tu” stanno catalizzando un totale di quasi 75 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it