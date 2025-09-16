Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l’amniocentesi a Torino | chiesta condanna per il ginecologo
Quattro mesi di carcere per lui, assoluzione per lei. Sono queste le richieste di pena del sostituto procuratore Giorgio Nicola per la coppia di ginecologi – padre e figlia – accusati a Torino di interruzione colposa di gravidanza. Li difendono gli avvocati Luigi Giorno, Franco Camerino e Antonio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: donna - incinta
Donna incinta al nono mese precipita dal secondo piano, morto il bambino. Era stata dimessa da poco
Donna incinta al nono mese precipita dal secondo piano, morto il bambino. Era stata dimessa da poco
Incidente: auto con due persone finisce nel fossato, ferita una donna incinta
Sbarchi senza sosta a Lampedusa, arrivati 188 migranti. Una donna incinta trasferita al poliambulatorio - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce una donna incinta con calci e pugni in un locale del centro storico di Bolzano https://rainews.it/tgr/bolzano/articoli/2025/08/aggredisce-una-donna-incinta-con-calci-e-pugni-in-un-locale-del-centro-storico-di-bolzano--fd86d2ec-3ae3-46b7-bc22-edb - X Vai su X
Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l’amniocentesi a Torino: chiesta condanna per il ginecologo; Celle, architetto di 43 anni muore per un aneurisma: era incinta di due gemelli; Paullo: incinta di due gemelli e con un bambino a bordo si ribalta in auto.
Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l’amniocentesi a Torino: chiesta condanna per il ginecologo - Sono queste le richieste di pena del sostituto procuratore Giorgio Nicola per la coppia di ginecologi – padre e figlia – accusati a Torino di inte ... Riporta torinotoday.it
La Promessa trame Spagna: Jana e Manuel via dalla tenuta, Catalina incinta di due gemelli - Pelayo avrà il chiarimento finale con Catalina dopo che l'aveva lasciata poche ore prima delle nozze. Scrive it.blastingnews.com