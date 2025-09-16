Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l’amniocentesi a Torino | chiesta condanna per il ginecologo

16 set 2025

Quattro mesi di carcere per lui, assoluzione per lei. Sono queste le richieste di pena del sostituto procuratore Giorgio Nicola per la coppia di ginecologi – padre e figlia – accusati a Torino di interruzione colposa di gravidanza. Li difendono gli avvocati Luigi Giorno, Franco Camerino e Antonio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

