Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l’amniocentesi a Torino | chiesta condanna per il ginecologo

Quattro mesi di carcere per lui, assoluzione per lei. Sono queste le richieste di pena del sostituto procuratore Giorgio Nicola per la coppia di ginecologi – padre e figlia – accusati a Torino di interruzione colposa di gravidanza. Li difendono gli avvocati Luigi Giorno, Franco Camerino e Antonio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it