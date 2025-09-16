Donazioni | dal Rotary Club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice
Pisa, 16 settembre 2025 – Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice di Pisa. Dieci poltrone per stare accanto ai propri cari in un momento delicato perché “prendersi cura non è soltanto o solo prestare assistenza sanitaria, ma far sentire l’affetto delle persone della nostra vita”, afferma la dottoressa Angela Gioia, direttrice dell’Hospice. E proprio con questo spirito i Rotary Club dell’Area Tirrenica due (Rc Pisa; Rc Galilei, Rc Pacinotti, Rc Cascina e Monte Pisano e Rc Pontedera) nei giorni scorsi hanno consegnato alla dottoressa Gioia la somma necessaria all’acquisto di dieci nuove poltrone da collocare nelle altrettante stanze dell’Hospice di via Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donazioni - rotary
