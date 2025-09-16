Donazioni | dal Rotary Club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 16 settembre 2025 – Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati allHospice di Pisa. Dieci poltrone per stare accanto ai propri cari in un momento delicato perché “prendersi cura non è soltanto o solo prestare assistenza sanitaria, ma far sentire l’affetto delle persone della nostra vita”, afferma la dottoressa Angela Gioia, direttrice dell’Hospice. E proprio con questo spirito i Rotary Club dell’Area Tirrenica due (Rc Pisa; Rc Galilei, Rc Pacinotti, Rc Cascina e Monte Pisano e Rc Pontedera) nei giorni scorsi hanno consegnato alla dottoressa Gioia la somma necessaria all’acquisto di dieci nuove poltrone da collocare nelle altrettante stanze dell’Hospice di via Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donazioni dal rotary club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all8217hospice

© Lanazione.it - Donazioni: dal Rotary Club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice

In questa notizia si parla di: donazioni - rotary

Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all'Hospice di Pisa; Passaggio di consegne al Rotary Club: il dirigente scolastico Gennaro Zinno è il nuovo presidente; Emergenza sangue a Ferragosto: l'appello del Brotzu per le donazioni.

donazioni rotary club dieciDonazioni: dal Rotary Club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice - Dieci poltrone per stare accanto ai propri cari in un momento delicato perché “prendersi cura non è s ... Lo riporta lanazione.it

Il Rotary dona dieci alberi al Parco delle Mura Di Spigna: "Un gesto d’amore per l’ambiente" - Il Parco delle Mura, recentemente inaugurato e aperto al pubblico nel primo tratto, si arricchisce di 10 alberi donati dal Rotary Club della Spezia. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Donazioni Rotary Club Dieci