Donald Trump vuole 15 miliardi di dollari dal New York Times

Donald Trump ha detto che intenterà una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times. «Oggi ho il grande onore di intentare una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times», ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social. Trump ha affermato che la causa sarà intentata in Florida, senza fornire ulteriori dettagli. Il New York Times non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte delle agenzie di stampa al di fuori del normale orario di ufficio. Trump ha accusato il Times di aver mentito su di lui, sulla sua famiglia e sulle sue attività. 🔗 Leggi su Open.online