Donald Trump sbarca a Londra ma a corte arriva anche il fantasma di Epstein | Re Carlo imbarazzato

Donald Trump è atterrato a Londra per una visita di due giorni, ma ad accoglierlo c’è un’aria fredda ed imbarazzata. La recente cacciata dell’ambasciatore britannico a Washington per le sue discusse frequentazioni, infatti, rischia di creare non pochi problemi. La figura centrale di questa scandalo è, ancora una volta, Epstein, con cui lo stesso Trump intratteneva rapporti di amicizia, capace di gettare un’ombra scura sulla visita. A Windsor, ad esempio, alcuni attivisti, nelle scorse ore, hanno steso per terra un gigantesco lenzuolo con la celebre foto che immortala Trump ed Epstein assieme, come a dire che nulla passerà sotto silenzio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Donald Trump sbarca a Londra, ma a corte arriva anche il fantasma di Epstein: Re Carlo imbarazzato

Trump a Londra, Kate e William li accoglieranno a Windsor. Come sarà la cena di Stato: il menù, gli ospiti, gli abiti e i posti a sedere - Mentre Donald Trump e sua moglie Melania si preparano ad atterrare oggi nel Regno Unito per la loro visita di Stato di due giorni, Re Carlo III e la Regina Camilla ... Da ilmessaggero.it

