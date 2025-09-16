Cinque anni fa mentre si preparava a servire la colazione ai più poveri e bisognosi della città di Como, don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, veniva ucciso proprio da una delle persone a cui aveva dato una mano. Era stato colpito con una coltellata in piazza San Rocco a Como. La città ha ricordato il sacerdote ieri mattina alle 7.15, nell’ora dell’aggressione, con una preghiera silenziosa alla croce in largo Malgesini. Alle 7.30 la preghiera nella chiesa di San Rocco, seguita alle 8 dalla colazione insieme. In serata la messa presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, e la processione da San Rocco a San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Malgesini. Il ricordo è un invito a mitezza e dialogo