Don Malgesini Il ricordo è un invito a mitezza e dialogo
Cinque anni fa mentre si preparava a servire la colazione ai più poveri e bisognosi della città di Como, don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, veniva ucciso proprio da una delle persone a cui aveva dato una mano. Era stato colpito con una coltellata in piazza San Rocco a Como. La città ha ricordato il sacerdote ieri mattina alle 7.15, nell’ora dell’aggressione, con una preghiera silenziosa alla croce in largo Malgesini. Alle 7.30 la preghiera nella chiesa di San Rocco, seguita alle 8 dalla colazione insieme. In serata la messa presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, e la processione da San Rocco a San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Coraggio della testimonianza. In ricordo di Padre Puglisi e don Malgesini
Coraggio della testimonianza. In ricordo di Padre Puglisi e don Malgesini
5 anni fa in Piazza San Rocco a Como veniva ucciso don Roberto Malgesini. Il ricordo della Caritas diocesana e di Casa Nazareth.
Don Roberto Malgesini cinque anni dopo, il ricordo e l'omelia del Vescovo - 30, nella chiesa di San Rocco viene celebrata l'Eucaristia presieduta dal vescovo, cardinale Oscar Cant ...
Cinque anni fa l'omicidio di don Roberto Malgesini, il ricordo della città nel giorno dell'anniversario della morte - "Chi muore con Gesù, come Gesù, salendo al Cielo lascia cadere doni suoi, doni di Gesù che raggiungono chi rimane ...