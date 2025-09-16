Un anticiclone anomalo sta per stravolgere le previsioni del mese di settembre, arriverà martedì 17 in tutta Italia, con temperature fino a 34 gradi. Gli esperti avevano preannunciato un mese di settembre con temperature estive ma non esagerate. Eppure si sa, spesso il meteo può essere imprevedibile, soprattutto quando si tratta di previsioni nel lungo periodo. – notizie.com Nei giorni che vanno da mercoledì 17 a domenica 21 settembre, una vasta area di alta pressione di origine subtropicale arriverà in Europa centro-occidentale e interesserà anche tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com

Domani torna l'estate, l'ultima andata di caldo fino a 34 gradi in Italia prima dell'autunno