Domani la Commissione Ue presenta pacchetto di misure su Israele

Domani parte iter in commissione Camera su separazione carriere

È ora di dire basta al piombo! Domani alla Commissione per la regolamentazione dei Composti Chimici verrà discussa la proposta di legge europea sull'uso del piombo nelle munizioni.

Lavoro, Rizzetto (FdI): domani proporrò immediata calendarizzazione della pdl del Cnel in Commissione

Mercosur, la Commissione UE presenta al Consiglio la proposta per gli accordi con il Sud America e il Messico. COMMENTI E INTERVENTI: Kallas, Šefcovic; Commissione Ue presenta accordi con Mercosur e Messico; La Commissione UE presenta i crediti natura: dalla tutela della biodiversità un nuovo reddito per gli agricoltori.

Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. Secondo ansa.it

Dalla Sinistra ai Patrioti: ecco i testi delle mozioni di censura per sfiduciare la Commissione von der Leyen - Domani ha potuto visionare le due mozioni: una sarà presentata da Jordan Bardella dopo che la presidente di Commissione avrà pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione. Si legge su editorialedomani.it