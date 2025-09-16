Dodicenne violentata a Sulmona c'è un terzo indagato | 17enne accusato di aver filmato la vittima

Si allarga la delicata inchiesta sulle violenze sessuali ai danni di una ragazzina appena dodicenne a Sulmona, in provincia dell'Aquila che vede già indagato un 14enne e un 18enne. Sul registro degli indagati un 17enne accusato di aver ripreso la vittima durante le violenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

