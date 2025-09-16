Docenti precari più trasparenza e meno concorsi | ecco la riforma

Scuolalink.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Pittoni (Lega) annuncia la prima apertura dell’UE verso procedure di reclutamento strutturali per docenti precari senza ulteriori prove selettive, con l’obiettivo di superare i “selezionifici” che penalizzano chi intraprende la carriera scolastica. Le novità saranno operative dal 202627. Nuove regole per il reclutamento dei docenti precari Con la Legge 5 giugno 2025 n. 79, . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: docenti - precari

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con “BonusX”

Docenti precari, arriva la svolta: carta docente da 500 euro anche per i contratti al 31 agosto. Tutte le regole, le novità e i retroscena tra sentenze UE, decreti e colpi di scena ministeriali [VIDEO]

62mila docenti precari hanno un’età compresa tra i 45 e i 54 anni. Tutti i dati per fascia d’età e confronto con i docenti di ruolo

Docenti precari, una situazione esplosiva: è il momento di dire basta - Mentre Valditara presenta con toni trionfalistici i progetti di intelligenza artificiale che partiranno in alcuni regioni, e che nel lungo termine potrebbero mutare il volto della scuola italiana, i ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Docenti precari, 'riforma Statuto sardo per salvare le cattedre' - E che temono di essere scavalcati da un altro concorso. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Docenti Precari Pi249 Trasparenza