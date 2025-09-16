Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR | chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026 27

Dalle GM dei concorsi PNRR scuola secondaria, come sappiamo, sono stati assunti (e lo saranno) docenti abilitati e non. Tipologie di contratto e possibilità di chiedere trasferimento già per l'a.s. 2627. L'articolo Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR: chi potrà chiedere trasferimento già per il 202627 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - neoassunti

Assegnazioni provvisorie docenti 25/26: ricongiungimento alla nonna, neoassunti e deroghe. Risposte ai quesiti

Docenti neoassunti e GPS: da quali graduatorie si verrà cancellati [Chiarimenti]

Vincoli di permanenza docenti neoassunti: le novità e cosa c’è da sapere [Guida]

Vincolo Triennale per Docenti Neoassunti: L’anno di Aspettativa si Computa? - X Vai su X

Oggi è stato un giorno speciale. Abbiamo accolto nella nostra comunità scolastica volti nuovi, cuori pieni di entusiasmo e menti pronte a mettersi in gioco. Docenti neoassunti, trasferiti, in assegnazione provvisoria e a tempo determinato: a ciascuno di loro va il - facebook.com Vai su Facebook

Docenti neoassunti da graduatorie dei concorsi PNRR: chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026/27; Concorsi PNRR, come cambieranno gli elenchi regionali; Docenti neoassunti 2024/2025, in graduatoria interna vanno in coda o in alcuni casi non vengono inclusi. Ecco degli esempi di casi particolari.

Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Da orizzontescuola.it

Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26 da concorsi PNRR, differenze tra chi consegue abilitazione entro 31 dicembre 2025 e chi deve attendere i nuovi corsi da 30 e 36 CFU - 90 in materia di università, ricerca, istruzione e salute ha introdotto una significativa novità per lo svolgimento dell'anno di prova dei docenti neoassunti nell'a ... orizzontescuola.it scrive