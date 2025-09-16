Docenti in rivolta a Bolzano | stop a gite e attività extra per ‘più rispetto e retribuzioni adeguate’

In Alto Adige esplode una protesta senza precedenti: i docenti italiani e tedeschi uniscono le forze per chiedere meno burocrazia, riconoscimento del lavoro sommerso e retribuzioni adeguate al costo della vita. Il blocco totale di gite e attività extrascolastiche coinvolge numerosi istituti, mentre le famiglie temono ripercussioni sugli studenti. Coordinamento inedito tra docenti italiani e . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

A Bolzano scoppia la protesta dei docenti, stop a gite e attività extrascolastiche: “Mole impressionante di lavoro sommerso. Vogliamo più soldi e rispetto” - Gli insegnanti italiani e tedeschi dell'Alto Adige uniscono le forze in una mobilitazione senza precedenti per ottenere migliori condizioni lavorative e un adeguato riconoscimento economico. Lo riporta orizzontescuola.it

docenti rivolta bolzano stopStop alle gite anche al Pascoli - I docenti del Liceo bolzanino in lingua italiana hanno deciso di aderire alla protesta dei colleghi tedeschi. Riporta salto.bz

