DMO Sannio Matesino Catauro | Ad oggi nessun requisito dimostrato

Tempo di lettura: 7 minuti Unimpresa Irpinia Sannio alza il livello del confronto sulla DMO “Sannio Matesino”. L’associazione di categoria, dopo avere esaminato la documentazione ricevuta per l’eventuale adesione, chiede di fermare l’iter e propone una strada alternativa, quella di una sola DMO coincidente con l’ATTO della Provincia di Benevento. “ Siamo in netto contrasto con l’impostazione attuale, allo stato non è dimostrabile sul piano tecnico, non offre una sostenibilità economica verificabile e non rispetta le condizioni minime richieste per il riconoscimento regionale”, afferma il presidente Ignazio Catauro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it