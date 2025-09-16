DMO Sannio Matesino Catauro | Ad oggi nessun requisito dimostrato
Tempo di lettura: 7 minuti Unimpresa Irpinia Sannio alza il livello del confronto sulla DMO “Sannio Matesino”. L’associazione di categoria, dopo avere esaminato la documentazione ricevuta per l’eventuale adesione, chiede di fermare l’iter e propone una strada alternativa, quella di una sola DMO coincidente con l’ATTO della Provincia di Benevento. “ Siamo in netto contrasto con l’impostazione attuale, allo stato non è dimostrabile sul piano tecnico, non offre una sostenibilità economica verificabile e non rispetta le condizioni minime richieste per il riconoscimento regionale”, afferma il presidente Ignazio Catauro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sannio - matesino
Sannio Matesino, 35 Comuni uniti per la nascita della DMO: sviluppo turistico ed economico per le aree interne
San Salvatore Telesino, 35 Comuni uniti per la nascita della DMO del Sannio Matesino
Farmacia Del Sannio Optima Dott. Petella. Mfym · Happy Kids. Ducray Anacaps Expert Ducray Anacaps Reactive Venite a scoprire l’offerta a voi riservata presso Farmacia del Sannio Piedimonte Matese #ducray #anacapsreactiv #anacapsexpert - facebook.com Vai su Facebook
Unimpresa contro la DMO ‘Sannio Matesino’: chiesto stop dell’iter alla Regione; Un passo decisivo per il turismo del Sannio | nasce il comitato promotore per la Dmo.
Primo passo per la DMO del Sannio: oltre 30 comuni insieme per valorizzare il territorio - Si è svolto ieri, presso l’Abbazia di San Salvatore Telesino, il primo incontro del Comitato Promotore per la costituzione di una DMO (Destination Management Organization), presieduta da Antonio Di Ma ... Si legge su ntr24.tv