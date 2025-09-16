Divieto smartphone a scuola | il sondaggio rivela consenso trasversale con sfumature generazionali
La regolamentazione dell'uso degli smartphone negli istituti scolastici raccoglie un ampio consenso tra la comunità educativa, con solo il 20% degli intervistati completamente contrario a qualsiasi forma di limitazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: divieto - smartphone
Divieto smartphone a scuola, una preside: “Gettare la spugna è un fallimento. Propongo una settimana obbligatoria di “full immersion” di educazione digitale”
Dipendenza digitale addio: come i ragazzi stanno riscoprendo il valore del silenzio tecnologico. La maggioranza vuole il divieto degli smartphone a scuola. SONDAGGIO Swg
«Il divieto degli smartphone a scuola? Migliora l’apprendimento»: lo studio del governo olandese che promuove la linea di Valditara
ADDIO SMARTPHONE A SCUOLA: SMARTPHONE A SCUOLA: FUNZIONERÀ IL DIVIETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE? Secondo voi, le nuove regole sull’uso dei cellulari a scuola saranno efficaci? Sì, miglioreranno la concentrazione e l’apprendi - facebook.com Vai su Facebook
"Divieto degli smartphone in classe? Meglio insegnare ai giovani come usarli" https://ift.tt/kj4NZg3 https://ift.tt/KY9kfbU - X Vai su X
Divieto smartphone a scuola: il sondaggio rivela consenso trasversale con sfumature generazionali; Smartphone a scuola: l’89% promuove il divieto, ma il dibattito resta aperto; Il sondaggio: cellulari in classe, giusto vietarli per il 76% degli italiani.
Stop agli smartphone a scuola, una petizione chiede l'abolizione del divieto - Anche se gli studenti mostrano un apprezzamento verso il divieto dello smartphone a scuola per favorire le interazioni sociali ... Riporta skuola.net
È giusto vietare gli smartphone a scuola? Il sondaggio - In Francia, dove il divieto esiste dal 2018, molte scuole lo applicano attivamente con sistemi di armadietti. Si legge su money.it