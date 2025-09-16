Divieto di manifestare per la Palestina chieste nuove misure cautelari a Torino

Cms.ilmanifesto.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divieto di dimora e obbligo di firma sono le misure richieste dal pm torinese Paolo Scari per 18 giovani che hanno partecipato alle mobilitazioni pro Palestina avvenute negli ultimi mesi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

divieto di manifestare per la palestina chieste nuove misure cautelari a torino

© Cms.ilmanifesto.it - Divieto di manifestare per la Palestina, chieste nuove misure cautelari a Torino

In questa notizia si parla di: divieto - manifestare

Ronchi, in 300 al corteo giunto alla Leonardo per chiedere la liberazione della Palestina e lo stop alle armi; In una Roma blindata tensioni al corteo pro-Palestina: lancio di bottiglie e fumogeni; Manifestazione pro Palestina a Roma oggi: scontri fra forze dell'ordine e attivisti con bombe carta e bottiglie, botte ai fotografi. La polizia li disperde: 4 fermati, 30 agenti feriti.

Cerca Video su questo argomento: Divieto Manifestare Palestina Chieste