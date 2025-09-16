Divieto di manifestare per la Palestina chieste nuove misure cautelari a Torino

Divieto di dimora e obbligo di firma sono le misure richieste dal pm torinese Paolo Scari per 18 giovani che hanno partecipato alle mobilitazioni pro Palestina avvenute negli ultimi mesi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Divieto di manifestare per la Palestina, chieste nuove misure cautelari a Torino

