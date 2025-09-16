Dittico della Bufera al Teatro Litta
Carmelo Rifici indaga due testi “cecoviani“ che hanno segnato tappe del suo percorso registico, Tre sorelle e Il gabbiano. Scritti a sei anni l’uno dall’altro, se “Il gabbiano“ è il testo giovane, delle intuizioni, “Tre sorelle“ è la più matura evoluzione. Il gabbiano è stato riscritto da Livia Rossi, che lo rilegge mettendolo in dialogo con testi di Anna Politkovskaja e Svetlana Aleksjievic, e con l’Evgenij Onegin di Puškin. Dal 6 all’11 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
