Dissalatori la Regione fa il punto con Dell’Acqua | a Porto Empedocle resta in funzione solo di giorno

Agrigentonotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione siciliana fa il punto sui dissalatori finanziati con 100 milioni di euro: occasione è stata una riunione tra il commissario nazionale per l’emergenza idrica DellAcqua e la cabina di regia regionale. Tra le questioni affrontate c'è ovviamente l'impianto di Porto Empedocle, che nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissalatori - regione

Dissalatori, la Regione fa il punto con Dell’Acqua: a Porto Empedocle resta in funzione solo di giorno; Acqua e rifiuti, l'inchiesta della Corte dei Conti: ecco la risposta della Regione; Acqua per Taranto: il dissalatore per le comunità ioniche.

dissalatori regione fa puntoDissalatori contro la siccità in Sicilia? “A Trapani non è mai partito, ad Agrigento va spento la notte per il troppo rumore” - A tre mesi dall'annuncio di Schifani, i dissalatori non risolvono la siccità: a Trapani non è partito, ad Agrigento fa troppo rumore ... Riporta ilfattoquotidiano.it

dissalatori regione fa puntoAcqua e rifiuti, l'inchiesta della Corte dei Conti: ecco la risposta della Regione - Palazzo d'Orléans replica ai rilievi dei magistrati con una corposa documentazione. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dissalatori Regione Fa Punto