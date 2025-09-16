Dissalatori in Sicilia Schifani | Avanti con il piano per superare l’emergenza idrica
ABBONATI A DAYITALIANEWS La riunione con il commissario Dell’Acqua. La Regione Siciliana ha fatto il punto della situazione sui dissalatori finanziati con 100 milioni di euro. Durante una videoconferenza tra il commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, e la Cabina di regia regionale guidata da Salvo Cocina su incarico del presidente Renato Schifani, è stato tracciato un quadro aggiornato degli impianti di Gela, Porto Empedocle e Trapani. Gli impianti in funzione. A Gela il dissalatore lavora stabilmente a piena capacità, con una portata di 100 litri al secondo. A Porto Empedocle l’impianto è operativo e produce anch’esso 100 litri al secondo per 12 ore al giorno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
